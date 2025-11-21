FÚTBOL Fútbol Internacional -  21 de noviembre de 2025 - 17:15

Paul Pogba en convocado por el Mónaco para su vuelta al fútbol profesional

El mediocampista francés Paul Pogba tendrá la oportunidad de ver acción tras ser convocado con el AS Mónaco.

FOTO: Megan Briggs/Getty Images via AFP

El nombre del francés Paul Pogba, centrocampista del AS Mónaco desde este verano, figura por primera vez en la lista de convocados de su equipo para el choque de Ligue 1 a domicilio que disputará contra el Rennes, lo que podría significar su vuelta al campo tras la sanción de dos años por dopaje.

La vuelta al fútbol de Paul Pogba

El último partido profesional disputado por el jugador de 32 años, que fue campeón del mundo con su selección en 2018, fue a comienzos de septiembre de 2023, aún con el Juventus de Turín italiano.

Su titularidad el sábado se antoja complicada, pero su aparición en la lista de 22 convocados hace pensar que el entrenador del equipo monegasco, Sébastien Pocognoli, podría darle algunos minutos, ya que en rueda de prensa este viernes el técnico manifestó que hay "buenas señales".

Aquejado de algunas lesiones al comienzo de la temporada, de cumplirse ese escenario sería la primera vez que Pogba defienda la camiseta del Mónaco en el campo y también su debut en la Ligue 1 francesa.

FUENTE: EFE

