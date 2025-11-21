Costa Rica anuncia la salida del entrenador Miguel Herrera "El Piojo"

El entrenador mexicano Miguel Herrera quedó este jueves fuera de la selección de Costa Rica después de 10 meses en el cargo y tras no clasificar al Mundial de 2026, informó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

"La FCRF informa que Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica junto con su cuerpo técnico a partir de este jueves 20 de noviembre", indica un escueto comunicado.

La entidad indicó que su Comité Ejecutivo iniciará en los próximos días "el proceso de análisis de candidatos" para dirigir a la selección tica en los partidos de las ventanas de la FIFA del 2026.

¿Qué pasó con Miguel Herrera en Costa Rica?

El mexicano Herrera asumió el cargo en enero pasado en lugar del argentino Gustavo Alfaro, quien renunció para tomar la dirección de la selección de Paraguay, a la cual clasificó al Mundial de 2026.

Herrera fracasó en la misión de llevar a Costa Rica al séptimo mundial de su historia y cuarto de forma consecutiva, al finalizar en el tercer lugar del Grupo C de la eliminatoria de la Concacaf con 7 puntos y apenas un partido ganado, por detrás de Haití (11 puntos), que obtuvo el boleto directo y de Honduras (9) que también quedó eliminado al igual que el colista Nicaragua (4).

La salida de Herrera era inminente, ya que su contrato expiraba al final del Mundial de 2026 si lograba clasificar a Costa Rica.

La prensa local y algunos dirigentes del fútbol costarricenses criticaron el trabajo del mexicano, a quien le achacan mala lectura de los partidos, planteamientos de juego deficientes y especialmente haber dejado escapar victorias en Managua ante Nicaragua (1-1) y en casa contra Haití (3-3) cuando el equipo estuvo ganando ambos compromisos.

FUENTE: EFE