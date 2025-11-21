LPF: Alianza FC deja en el camino al San Francisco y avanza a la Final

El Alianza FC superó al San Francisco FC (1-2) en la vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en duelo llevado a cabo en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera.
El equipo "perico" tuvo una más de peligro en el primer tiempo, cuando Verley llegó en mano a mano ante el arquero y no pudo definir. Los locales reaccionaron en la primera mitad, pero sin generar mayor peligro.
Segundo tiempo de LPF con goles
La visita siguió con gran ritmo, pero Reynaldiño Verley y Heuyín Guardia no aprovecharon las oportunidades de cara al arco , dándole vida a los del west.
Los "monjes" despertaron y al 76' Édgar Góndola apareció con el golpe de cabeza para empatar las acciones, en un tiro de esquina en donde se dieron 3 modificaciones de jugadores.
Los dirigidos por el DT Jaír Palacios demostraron "garra" y sobre el minuto 85' Jhon Jairo Alvarado anotó el definitivo gol que sella el boleto a la final.
El global terminó 3-2 a favor de los de la Conferencia Este, que ahora esperan rival.