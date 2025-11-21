LPF: Alianza FC deja en el camino al San Francisco y avanza a la Final

El Alianza FC superó al San Francisco FC (1-2) en la vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) en duelo llevado a cabo en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera.

Los "verdolagas" fueron los encargados de abrir el marcador luego de reiteradas llegadas del propio Reynaldiño Verley, que apareció en el área para definir tras la asistencia del atacante Jhon Jairo Alvarado, que la hizo bien por banda izquierda.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El equipo "perico" tuvo una más de peligro en el primer tiempo, cuando Verley llegó en mano a mano ante el arquero y no pudo definir. Los locales reaccionaron en la primera mitad, pero sin generar mayor peligro.

Segundo tiempo de LPF con goles

La visita siguió con gran ritmo, pero Reynaldiño Verley y Heuyín Guardia no aprovecharon las oportunidades de cara al arco , dándole vida a los del west.

Los "monjes" despertaron y al 76' Édgar Góndola apareció con el golpe de cabeza para empatar las acciones, en un tiro de esquina en donde se dieron 3 modificaciones de jugadores.

Los dirigidos por el DT Jaír Palacios demostraron "garra" y sobre el minuto 85' Jhon Jairo Alvarado anotó el definitivo gol que sella el boleto a la final.

El global terminó 3-2 a favor de los de la Conferencia Este, que ahora esperan rival.