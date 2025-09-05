Eliminatorias CONCACAF: Partidos para hoy viernes 5 de septiembre

Las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial 2026, continúan con Nicaragua recibiendo a Costa Rica en el Grupo C este viernes en el Estadio Nacional de Fútbol en Managua, Nicaragua.

Nicaragua se alista para su primera participación en la Ronda Final, convirtiéndose en el quinto país centroamericano en alcanzar este hito. La Azul y Blanco aseguró su lugar tras finalizar en la segunda posición del Grupo D en la Segunda Ronda, con nueve puntos y un registro de 3-0-1.

Costa Rica iniciará su duodécima participación en la Ronda Final con el objetivo de clasificarse a una Copa Mundial de la FIFA por séptima ocasión, tras haber estado presente en las últimas tres ediciones (2014, 2018 y 2022). Los Ticos avanzaron a esta fase al ganar el Grupo B en la Segunda Ronda con 12 puntos y una marca perfecta de 4-0-0.

En otros choques, Haití estará enfrentando a Honduras en el Grupo C en el Stadion Ergilio Hato en Willemstad, Trinidad y Tobago recibirá a Curazao en el Grupo B en el Estadio Hasely Crawford y Bermudas jugará de local ante Jamaica en el Grupo B en el Bermuda National Sports Centre.

Partidos para hoy viernes, 5 de septiembre - Eliminatorias CONCACAF

Bermudas vs Jamaica (5:00 pm) Bermuda National Sports Centre

Haití vs Honduras (7:00 pm) Estadio Ergilio Hato

Trinidad y Tobago vs Curazao (7:00 pm) Hasely Crawford Stadium

Nicaragua vs Costa Rica (9:00 pm) Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua

FUENTE: CONCACAF