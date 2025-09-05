Eliminatorias CONCACAF: Partidos para hoy viernes 5 de septiembre

Las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial 2026,continúan con Nicaragua recibiendo a Costa Rica en el Grupo C este viernes en el Estadio Nacional de Fútbol en Managua, Nicaragua.
Costa Rica iniciará su duodécima participación en la Ronda Final con el objetivo de clasificarse a una Copa Mundial de la FIFA por séptima ocasión, tras haber estado presente en las últimas tres ediciones (2014, 2018 y 2022). Los Ticos avanzaron a esta fase al ganar el Grupo B en la Segunda Ronda con 12 puntos y una marca perfecta de 4-0-0.
En otros choques, Haití estará enfrentando a Honduras en el Grupo C en el Stadion Ergilio Hato en Willemstad, Trinidad y Tobago recibirá a Curazao en el Grupo B en el Estadio Hasely Crawford y Bermudas jugará de local ante Jamaica en el Grupo B en el Bermuda National Sports Centre.
Partidos para hoy viernes, 5 de septiembre - Eliminatorias CONCACAF
- Bermudas vs Jamaica (5:00 pm) Bermuda National Sports Centre
- Haití vs Honduras (7:00 pm) Estadio Ergilio Hato
- Trinidad y Tobago vs Curazao (7:00 pm) Hasely Crawford Stadium
- Nicaragua vs Costa Rica (9:00 pm) Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua
FUENTE: CONCACAF