Endrick arranca su "sueño" copero ante Cerro Porteño

Cedido por los 'merengues' al campeón brasileño hasta que cumpla la mayoría de edad, en 2024, el prometedor delantero no estuvo en la derrota 3-1 contra Bolívar hace dos semanas en la altura de La Paz, cuando los paulistas alinearon a los suplentes en el primer juego del Grupo C.

"Todos los futbolistas que vienen de las divisiones menores tienen el sueño de jugar la Libertadores. El club, con juveniles, conquistó dos recientemente y espero que lo logremos ahora para entrar en el palmarés", dijo a finales de marzo.

Lidiar con la presión

Endrick estará presionado una vez más en el que seguramente será su estreno en la Libertadores, ganada tres veces por Palmeiras (1999, 2020, 2021).

Esta vez por cuenta de la necesidad de sumar, en la segunda jornada, tras el revés en suelo boliviano. Y de hacerlo en casa prestada, el estadio Morumbí (21H00 locales, 00H00 GMT del viernes) del Sao Paulo, pues el Allianz Parque, hogar palmeirense, albergará un festival de rock.

A principio de temporada cargó con una sequía de doce fechas que lo llevó a las lágrimas y le recordó a muchos que apenas es un adolescente.

"A veces me pregunto por qué hay tantos medios pendientes de mí. Yo no pedí eso. Hay situaciones que sobrepasan los límites. 'Ah, él es el nuevo Pelé'. Nadie va a ser Pelé, es el rey del fútbol. Pero ya no hay nada que hacer", dijo recientemente a la revista brasileña GQ.

Para su alegría, sepultó la mala racha en buena hora: en la final de ida del Campeonato Paulista ganado por el 'Verdão' al modesto Água Santa (global 5-2) a comienzo de mes.

Desde entonces, salió dos veces a la cancha y anotó igual número de dianas, la última, el sábado en el triunfo 2-1 ante Cuiabá en el inicio del Brasileirao.

Mantener la racha

Contra Cerro Porteño, segundo de la zona tras vencer 2-1 a Barcelona de Ecuador en el debut copero, buscará mantener su romance con las redes, pese a que dos referentes del ataque del equipo que dirige el portugués Abel Ferreira serán baja por lesión: el creativo Raphael Veiga y el atacante Rony.

Tiene a su favor que el capitán azulgrana, el zaguero central Juan Patiño, y los volantes Wilder Viera y Ángel Cardozo seguramente estarán ausentes debido a molestias físicas.

Y que Cerro Porteño, comandado por el argentino Facundo Sava, cuenta con una de las peores defensas de la liga paraguaya, en la que marcha segundo, a seis puntos del líder Libertad, con 19 goles recibidos en 13 juegos.

"Tenemos que tener más recaudos", dijo Sava, que pese a las adversidades confía en mantener la imbatibilidad en la Libertadores-2023, en la que acumula cinco triunfos consecutivos.

Alineaciones probables:

Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan, Vanderlan - Zé Rafael, Gabriel Menino, Artur - Dudu, Endrick, José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

Cerro Porteño: Jean Fernandes - Alberto Espínola, Robert Piris, Eduardo Brock, Gabriel Báez - Federico Carrizo, Damián Bobadilla, Rafael Carrascal, Claudio Aquino - Robert Morales, Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

