La Selección de Brasil superó a Egipto con anotación importante de Endrick

La Selección de Brasil derrotó a Egipto con anotación importante de Endrick

El joven delantero Endrick anotó con asistencia de Raphinha el gol de la victoria para la Selección de Brasil 2-1 sobre Egipto, en un duelo amistoso disputado este sábado en el Huntington Bank Field.

Los brasileños iniciaron ganando el compromiso con anotación al minuto 7' de Bruno Guimarães, centrocampista que milita en el Newcastle United F. C. de la Premier League de Inglaterra, pero Egipto reaccionó con gol de Mostafa Ziko al 11' luego de un error en zona defensiva de Marquinhos.

Para la segunda parte, los dirigidos por Carlo Ancelotti hicieron varios cambios y encontraron el segundo tanto al 52' por medio de Endrick, quien recibió un pase de Raphinha tras la presión en la salida de los "Los Faraones".

¿Cuándo debuta Brasil en el Mundial 2026?

La "Canarinha" estará debutando en la cita mundialista ante Marruecos, el próximo 13 de junio en el MetLife Stadium (5:00 pm).