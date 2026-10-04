Erling Haaland se lesiona y es duda contra el Liverpool

Erling Haaland, delantero internacional noruego del Manchester City, pidió este domingo el cambio por lesión, aparentemente muscular, en el minuto 65 del partido de la Liga de Naciones contra Portugal, con lo que, a falta del alcance, es duda para los duelos más inmediatos de su equipo contra el Liverpool y el París Saint-Germain.

El atacante acudió al remate en ese instante del encuentro y después gesticuló hacia el banquillo para solicitar el cambio.

Mientras se preparaba su compañero (fue sustituido en el minuto 67 por Jorgen Strand Larsen), Haaland siguió en el campo, aunque cojeó visiblemente en las acciones que intervino hasta su sustitución.

Erling Haaland sufrió una lesión

El delantero abandonó el campo por su propio pie, sonrió y se abrazó a su recambio, Strand Larsen, y tomó el camino al banquillo, a la espera de conocer el alcance exacto de su dolencia.

El Manchester City se enfrenta el próximo domingo al Liverpool en Anfield y jugará el miércoles de la semana siguiente en la Liga de Campeones frente al Manchester City.