Un total de cuatro jugadores de Panamá Sub-17 volverán a jugar un Mundial Sub-17, en esta oportunidad en la edición Qatar 2026.

El portero Adamir Aparicio, el defensa Stephen Domínguez y los volantes Estevis López y Jossimar Insturain estuvieron presentes en el Mundial 2025 en Catar y ahora volverán a representar a Panamá en la edición 2026.

En el Grupo J enfrentaron a las selecciones de Irlanda, Paraguay y Uzbekistán, donde entre los cuatro sumaron un total de 746 minutos disputados en la fase de grupos.

Aparicio fue titular en los tres partidos y sumó 270 minutos, López también fue titular en los tres partidos (en el último salió al minuto 54) para un total de 234 minutos, Insturain sumó 136 y Domínguez un total de 106.

En Catar 2026, los cuatro jugadores panameños buscarán sumar más minutos a su estadística personal frente a Catar, Grecia y Egipto, rivales en el Grupo A de la cita mundialista.

FUENTE: FPF