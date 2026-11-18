La Selección de Panamá sigue dando pasos importantes en el fútbol internacional y se mantiene entre las 50 mejores selecciones del mundo en el Ranking FIFA, después de una serie de compromisos en los que el equipo de Thomas Christiansen logró resultados positivos.

El conjunto nacional venía de ocupar la posición 46 en la clasificación publicada en octubre, después de haber descendido dos lugares con respecto al puesto 44 que alcanzó tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Los últimos resultados de Panamá

Durante la ventana internacional de noviembre, Panamá disputó los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027 frente a Curazao.

En el partido de ida, disputado el jueves 12 de noviembre en Willemstad, ambos equipos empataron 0-0, dejando abierta la eliminatoria para el encuentro de vuelta en territorio panameño.

Posteriormente, el domingo 15 de noviembre, la selección dirigida por Christiansen consiguió una importante victoria por 2-0 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, resultado que aseguró su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones y a la Copa Oro 2027.

Antes de estos compromisos, Panamá había registrado tres empates consecutivos durante su gira internacional por Asia: