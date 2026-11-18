El invicto panameño José Núñez tiene en la mira ganar títulos mundiales, después de obtener recientemente otro gran triunfo en este presente año 2026, este último ante un alto clasificado mundial de la categoría de peso súperligero del Consejo Mundial de Boxeo.

Núñez, de 28 años de edad recientemente aumentó su marca como profesional a 19-0-1, 8 KOs tras ganarle por decisión al mexicano Bryan Flores en velada de ProBox TV y Kings Promotions en El Paso, Texas.

El oriundo de Curundú superó su última gran prueba en choque estelar de la noche, en la que defendió con éxito su cinturón Continental Américas de la AMB y ganó el FECARBOX de las 140 libras. Anteriormente el explosivo zurdo había derrotado al medallista olímpico Erislandy Álvarez en el mes de abril en Chile, triunfo que catapultó su carrera como profesional.

¿Quiénes son los campeones AMB y CMB, títulos que podría disputar José Núñez?

Actualmente el campeón Superligero de la AMB es el estadounidense Gary Antuanne Russel y el interino lo posee el ruso Khariton Agrba, mientras que en el CMB, el actual monarca absoluto es el británico Dalton Smith y el interino está en las manos del mexicano Isaac "Pitbull" Cruz.

El apodado como "El Magnífico" llegó a su último compromiso del pasado viernes 13 de noviembre como el número 5 de la AMB y 21 del CMB, en donde ascenderá grandemente luego de vencer al número 8 del raking, Bryan Flores.

Ahora, José Núñez deberá seguir preparándose para el 2027, en donde podría obtener una oportunidad titular o choque de eliminatoria mundialista.