La Selección de Panamá enfrentará a Canadá en las semifinales de la Liga de Naciones CONCACAF, mientras que Estados Unidos lo hará ante México.

Estados Unidos lideró la clasificación tras lograr dos victorias ante Haití y lograr una diferencia de goles de +8.

Su rival será México que logró ganar por la mínima a Jamaica 1-0 y con los goles de visitante (2-3 en la ida) logró avanzar.

Canadá dejó atrás a Guatemala y sumó una diferencia de goles de +4 (En la ida quedaron 2-3 y en la vuelta 4-1). Mientras que los dirigidos por Thomas Christiansen quedaron con 4 puntos y +2.

Sede del Final Four

El Final Four tendrá sus semifinales el día jueves 25 de marzo en el Sofi Stadium en Inglewood California. Por su parte la final, que será en el mismo estadio, se disputará al igual que el partido por el tercer lugar, el domingo 28 de marzo de 2027.