Serie de las Américas 2027: Panamá quedó en el grupo B FOTO / CHATGPT

Panamá ya conoce a sus rivales para la próxima edición de la Serie de las Américas 2027, que se disputará del 9 al 17 de febrero de 2027 en Venezuela , con la participación de 10 equipos distribuidos en dos grupos.

Los panameños quedaron ubicados en el Grupo B, junto a México, República Dominicana, Argentina y Colombia, según los grupos oficiales anunciados para el certamen.

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Grupos en la Seri de las Américas 2027

México aparece como cabeza de grupo y ocupa la posición de siembra B1, mientras que República Dominicana figura como B2, Panamá como B3, Argentina como B4 y Colombia como B5.

Por su parte, el Grupo A estará integrado por el anfitrión Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Curazao y Nicaragua.

La Serie de las Américas 2027 reunirá a representantes de estos países en su tercera edición, durante nueve días de mucho béisbol.

El ganador de la próxima temporada de PROBEIS representará a Panamá en la Serie de las Américas 2027.

FUENTE: PROBEIS