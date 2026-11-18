Panamá ya conoce a sus rivales para la próxima edición de la Serie de las Américas 2027, que se disputará del 9 al 17 de febrero de 2027 en Venezuela, con la participación de 10 equipos distribuidos en dos grupos.
Grupos en la Seri de las Américas 2027
México aparece como cabeza de grupo y ocupa la posición de siembra B1, mientras que República Dominicana figura como B2, Panamá como B3, Argentina como B4 y Colombia como B5.
Por su parte, el Grupo A estará integrado por el anfitrión Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Curazao y Nicaragua.
La Serie de las Américas 2027 reunirá a representantes de estos países en su tercera edición, durante nueve días de mucho béisbol.
El ganador de la próxima temporada de PROBEIS representará a Panamá en la Serie de las Américas 2027.
FUENTE: PROBEIS