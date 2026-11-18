Árabe Unido vs San Francisco FC: Fecha, hora y dónde ver Semifinal de Ida LPF

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) está en su recta final del Apertura 2026 y el Árabe Unido de Colón consiguió su clasificación a los Playoffs y se enfrentará el sábado al San Francisco FC.

Los monjes clasificaron a las semifinales de manera directa con el primer lugar de la conferencia oeste en el Apertura 2026, mientras que el Árabe Unido eliminó en partido único al Veraguas United 3-2.

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