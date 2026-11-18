La Liga Panameña de Fútbol (LPF) está en su recta final del Apertura 2026 y el Árabe Unido de Colón consiguió su clasificación a los Playoffs y se enfrentará el sábado al San Francisco FC.
La ida se jugará en el estadio Armando Dely Valdés y la vuelta será el próximo viernes en el estadio Rommel Fernández.
Fecha, hora y dónde ver Árabe Unido vs San Francisco FC en la la ida de semifinal
- Fecha: Sábado, 21 de noviembre de 2026
- Hora: 8:30 pm
- Lugar: Estadio Armando Dely Valdés
- Dónde ver: RPC, YouTube y Medcom Go