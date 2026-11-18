Los dirigidos por el técnico Felipe Baloy, Panamá Sub-17 cuentan las horas para hacer su debut en el Mundial Sub-17, programado para el jueves 19 de noviembre frente al seleccionado local Qatar, desde las 6:30 hora local (10:30 am en Panamá) en la cancha 2 Ibrahim Khalfan del Aspire Zona en Doha.

La selección Sub-17 entrenó la noche del martes en la cancha 6 del complejo de entrenamientos del Estadio Al Thumama, donde el equipo entrenó por espacio de hora y media.

La sesión inició con un circuito coordinativo y de velocidad con el preparador físico Salvador Marquez para luego pasar a los trabajos con balón que arrancaron con un rondo de presión tras pérdida, mientras los porteros trabajan los centros y la reacción con el PP Manuel Torres.

Luego los defensas trabajaron con el técnico Felipe Baloy, los mediocampistas y delanteros con su asistente Wess Torres para finalizar la práctica con trabajos de definición.

El seleccionado panameño que no hará reconocimiento de cancha, volverá a entrenar el miércoles 18 de noviembre en el Complejo de entrenamientos del Estadio Al Thummama, en lo que será la última práctica previo a su debut en la cita mundialista.

El plantel de 21 jugadores recibió una charla sobre la integridad en el deporte vía zoom por parte del Licenciado José Domínguez de la Federación Panameña de Fútbol.

El tema principal que se tocó fue la manipulación de partidos y sus consecuencias en el ámbito futbolístico.

El partido lo podrás sintonizar a través de la señal de RPC.

FUENTE: FEPAFUT