Ex equipo de Michael Amir Murillo tiene un nuevo presidente

Para sustituir al español Pablo Longoria, el propietario estadounidense del Olympique de Marsella , Frank McCourt, ha optado por un conocido empresario francés, Stéphane Richard, que entre 2011 y 2022 dirigió el gigante de las telecomunicaciones Orange y que forma parte de los grandes patrones del país.

El propio McCourt hizo oficial el nombramiento este viernes, aunque su toma de posesión no tendrá lugar hasta el verano, con el objetivo de reconstruir un club que, hasta entonces tendrá la difícil labor de conseguir una plaza en la próxima Liga de Campeones.

El ex equipo de Michael Amir Murillo, entrenado por Habib Beye y con todo su cuerpo técnico y deportivo en funciones, es por ahora cuarto, a un punto del Lille que cierra la nómina de los que disputarían la máxima competición europea.

La apuesta por Richard supone un enésimo golpe de timón en un club reputado por su inestabilidad. Tras Longoria, un perfil procedente el fútbol, que se había hecho un nombre por su trabajo como ojeador y director de fútbol, McCourt, propietario desde 2016, opta por un conocido empresario que ha tenido sus incursiones en la política.

Antes de ser nombrado al frente del operador Orange, en el que el Estado francés es el principal accionista y, por tanto, elige a su consejero delegado, Richard trabajó en varios gabinetes ministeriales.

Entre ellos el de la actual directora del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, cuando fue ministra de Economía de Francia, de la que fue jefe de gabinete.

Un periodo del que guarda su principal cicatriz, porque sus actividades en aquel periodo le valieron una condena en 2025 a seis meses de cárcel exentos de cumplimiento y 15.000 euros de multa.

El delito fue haber atribuido una indemnización excesiva por la expropiación del banco Crédit Lyonnais al empresario Bernard Tapie, propietario del Marsella entre 1986 y 1994, intervalo en el que el club ganó su única Liga de Campeones (1993).

Aquella mancha en su expediente no ha impedido que sea el elegido para dirigir el convulso Marsella, del que se hizo aficionado cuando de joven acudió a estudiar a la ciudad mediterránea.

"En el Olympique convergen dos de las pasiones de mi vida: Marsella y el fútbol", dijo el empresario durante la rueda de prensa de presentación junto a McCourt, que por segunda vez desde su toma de control comparecía ante los medios.

Por delante tendrá la difícil tarea de apaciguar las aguas turbulentas de un club que Longoria no logró dominar en cinco años.

Las protestas de la grada, los bandazos en el banquillo y la inestabilidad deportiva acabaron por cerrar una etapa en la que el entrenador español dejó como legado las semifinales de la Liga Conferencia de 2022 y de la Liga Europa de 2024, dos subcampeonatos de liga y la participación en dos ocasiones en la Liga de Campeones.

Todo ello sin haber sido capaz de aportar tranquilidad al club por el que, durante su mandato, desfilaron hasta siete entrenadores.

FUENTE: EFE