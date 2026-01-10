FA Cup: Aston Villa superó al Tottenham en la tercera ronda

El Aston Villa de Unai Emery hurgó en la herida del Tottenham Hotspur y le derrotó en casa en una gran actuación de Emi Buendía para clasificarse a la cuarta ronda de la FA Cup (1-2).

Los 'Villanos', que están vivos en tres competiciones y luchando por las tres, han pasado por tercer año consecutivo a la cuarta ronda, algo que no había sido sencillo para el club antes de la llegada de Emery, porque desde 2017 a 2023 siempre cayeron en tercera ronda.

En su visita al Tottenham Hotspur Stadium, donde ya ganaron en octubre gracias a un golazo de Buendía, el Villa encarriló el partido con una primera parte sobresaliente. A los 22 minutos, Buendía culminó fusilando a Guglielmo Vicario una gran combinación en la frontal del área, en tanto que en el tiempo de descuento de la primera mitad, el equipo de Emery se sacó otra preciosa triangulación dentro del área para que esta vez el argentino asistiera de tacón a Morgan Rogers para el 0-2. Curiosamente los goleadores (y el marcador) fueron los mismos que en el triunfo de los de Birmingham el pasado 19 de octubre.

La reacción del Tottenham no fue suficiente

El Tottenham se fue abucheado al descanso y cambió su cara, recortando distancias rápidamente gracias a Wilson Odobert, pero los de Thomas Frank, que está en el alambre, no generaron mucho más peligro más allá de un gol anulado a Xavi Simmons por fuera de juego.

La mala noticia para el Villa llegó en forma de lesión, porque Boubacar Kamara se fue lesionado tras una fea entrada a los nueve minutos de partido. Esta baja puede acelerar los movimientos del club por Conor Gallagher, uno de los centrocampistas pretendidos por Emery. En el Tottenham, además, se lesionó Richarlison, que sufrió un problema en el isquiotibial. La lesión del brasileño, sin embargo, coincide con la vuelta de Dominic Solanke, que disputó sus primeros minutos de la temporada.

Mientras que el Villa avanza de ronda por tercer año consecutivo -el año pasado llegaron a semifinales-, el Tottenham solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos y el puesto de Frank está más en peligro que nunca. Vista la deriva del equipo, no sería sorprendente que la directiva optara por un giro de timón.

