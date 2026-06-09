Ronaldinho lanzó "Camisa 10" junto a Pitbull, Sean Paul y Juan Magán

Ronaldinho Gaúcho estrenó este martes 'Camisa 10', el primer álbum musical de su propio sello internacional, un proyecto que reúne a más de una veintena de estrellas de la música de diferentes países, como Pitbull, Sean Paul y Juan Magán.

El astro brasileño, campeón del mundo en 2002 y leyenda del Barcelona, confiesa que este debut, que ya está disponible en plataformas, cumple un anhelo que le ha acompañado durante toda su carrera.

"Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida", expresó el brasileño en un comunicado.

El disco reúne 60 temas en el que se dan cita intérpretes procedentes de 18 países que tejen una red que conecta desde el dancehall jamaicano y el afrobeats africano hasta el pop urbano, el trap y el reggaeton latino.

La voz del astro del fútbol se puede escuchar en tres canciones del álbum: 'Perfil', junto al artista mexicano Luis R. Conriquez; 'Vamos Celebrar', con Pitbull, y 'La Verde', acompañado por Tony Aguirre.

La formación también incluye nombres como Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes y L-Gante, junto a representantes de países como Corea del Sur, Cuba, Francia, Nigeria, Turquía y Venezuela.

La aportación de España en este escaparate internacional tiene nombres como Juan Magán, referente del electro latino, y el DJ Kiko Rivera.

El tema que da inicio al disco es 'Lead', de Sean Paul, autor de éxitos como 'Get Busy', junto a Banx & Ranx, grupo musical canadiense.

Reacciones de Ronaldinho

"Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos y fue un privilegio estar a su lado", expresó Ronaldinho.

El lanzamiento marca también el debut de Tu Música como sello discográfico internacional. La firma e idea original detrás de este proyecto ha sido desarrollada por los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, junto a Roberto de Assis, hermano y mánager de Ronaldinho.

FUENTE: EFE