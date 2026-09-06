FC Barcelona golea al Valencia y sigue su paso firme en LaLiga FOTO / EFE

El FC Barcelona protagonizó otra exhibición ofensiva en LaLiga. El conjunto azulgrana goleó 5-0 al Valencia en Mestalla , en la cuarta jornada del campeonato español, en un partido en el que los dirigidos por Hansi Flick han impuesto su superioridad desde los primeros minutos.

El resultado permite al Barça mantener su arranque perfecto en el torneo, después de haber ganado sus tres primeros compromisos. Antes de esta jornada, los catalanes habían marcado 12 goles en tres partidos , una producción ofensiva que vuelve a quedar reflejada con una nueva goleada.

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Lamine Yamal abrió el camino

La fiesta azulgrana comenzó apenas a los 6 minutos, cuando Lamine Yamal apareció para abrir el marcador.

El propio Yamal tuvo posteriormente otra oportunidad que terminó en gol, aunque la acción fue invalidada por fuera de juego tras la intervención del VAR.

El segundo golpe llegó al 22', obra de Fermín López, quien amplió la ventaja y dejó al Valencia en una situación todavía más complicada.

El conjunto local intentó reaccionar, pero el Barcelona continuó manejando el partido con autoridad, circulación de balón y una presión que dificultó la salida del equipo valencianista.

Raphinha apareció en la segunda parte

Tras el descanso, el Barça no bajó el ritmo. Raphinha marcó el 3-0 al minuto 50, aprovechando una rápida transición ofensiva para prácticamente sentenciar el encuentro.

Las actualizaciones en vivo reflejan además una clara superioridad estadística del Barcelona: 76 % de posesión, 8 remates a puerta frente a 2 del Valencia y 512 pases completados frente a 114 del conjunto local en el último corte estadístico disponible.

Una diferencia abrumadora

El dominio del Barcelona también se refleja en la producción ofensiva. El equipo azulgrana registra un 2.71 de goles esperados (xG) frente al 0.67 del Valencia, además de haber generado más oportunidades y haber obligado al guardameta local a intervenir en varias ocasiones.

Pedri y otra vez Lamine Yamal sentenciaron el compromiso para dejar al Barcelona como líder absoluto de LaLiga.