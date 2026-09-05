El panameño Maximiliano Bonilla perdió su invicto ante el argentino Braian Argüello

El boxeador argentino Braian Argüello consiguió una importante victoria este sábado al derrotar por KO en el sexto asalto al panameño “The Hammer” Maximiliano Bonilla , en el combate de peso pluma celebrado en el Estadio de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), en Buenos Aires.

La pelea, pactada a 10 asaltos , representaba el primer compromiso internacional en la carrera profesional de Bonilla, quien llegó a Argentina con una marca perfecta de 10 victorias, todas por la vía del nocaut . El púgil veragüense había construido una importante racha en Panamá y buscaba mantener su invicto fuera del país en su primera experiencia internacional en su carrera.

Argüello, de 29 años, afrontó el compromiso con un récord de 11 victorias y 7 derrotas, con cinco triunfos por la vía rápida, además de llegar respaldado por una reciente victoria sobre Neri Ariel Cruz. El argentino también llegaba con la particularidad de no haber sido noqueado en su carrera profesional.

El boxeo de Arguello pudo más que la fuerza de Maximiliano Bonilla

El combate suponía un interesante choque de estilos: Bonilla llegaba como un noqueador invicto gracias a su fuerte mano izquierda, mientras que Argüello contaba con mayor experiencia y lució su caminado en el ring y su movimiento de cintura.

El argentino logró derribar en dos ocasiones al panameño en los dos primeros asaltos, quien a pesar de ir hacia adelante, no lograba conectar de forma contundente. Si logró hacerlo de manera categórica en el tercero donde mandó a la lona a Arguello.

El pleito tuvo como tónica combinaciones de ambos rivales, pero apenas llegó hasta el sexto cuando Bonilla volvió a ser derribado, se levantó en malas condiciones y el árbitro le hizo la cuenta completa de 10 segundos.