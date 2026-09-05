MLB: Iván Herrera y Leonardo Bernal siguen con los bates encendidos con Cardinals

Iván Herrera volvió a despachar un HR por segundo día consecutivo con los Cardinals, mientras que Leonardo Bernal siguió con su racha de imparables; a pesar de ello, el equipo cayó 10-7 ante los Rockies de Colorado.

Herrera como designado se fue de 5-2 con 3 remolcadas, 1 anotada. En la quinta entrada conectó un HR de carreras por el jardín central a 443 pies.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Este año batea para .248 con 16 cuadrangulares, 62 impulsadas, 8 bases robadas y .744 de OPS.

Por su parte Bernal defendió la receptoría y se fue de 5-2 con 1 anotada, aunque cometió un error a la defensa en un tiro.

Hasta el momento batea para .350 con 1 HR, 4 producidas y .959 de OPS.

Más acción de panameños en la MLB

En otro partido, los Cubs de Chicago vencieron 6-5 a los Miami Marlins donde Miguel Amaya se fue de 3-2 con 2 anotadas, un doble.

Esta temporada el " Kangri" batea para .236 con 5 cuadrangulares, 23 remolcadas y .708 de OPS.

Por su parte los Yankees ganaron 5-1 a los Padres de San Diego con José Caballero en blanco en dos turnos, 2 bases por bolas, una anotada.

"Chema" está bateando para .235 con 13 cuadrangulares, 47 remolcadas, 31 bases robadas y .661 de OPS.