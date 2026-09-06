Real Madrid: Aurélien Tchouameni, Endrick y Thiago entrenan con el grupo

El Real Madrid completó la primera sesión de entrenamientos previa al estreno europeo de esta temporada y el duelo contra el Inter Milán, el próximo martes, en el estadio Santiago Bernabéu, en la primera jornada de la Liga de Campeones.

La presencia, a buen ritmo, del lateral Marc Cucurella fue lo más llamativo de la práctica. El zaguero internacional tuvo que abandonar el campo de La Cartuja antes del final, sustituido por Álvaro Carreras en los últimos minutos, a causa de molestias musculares a causa de unos calambres, con claros síntomas de dolor.

El contratiempo físico con el que terminó el campeón del mundo en Sevilla, donde el Real Madrid encajó su primera derrota de la temporada, convertían en duda su presencia ante el Inter. Sin embargo, Cucurella ha formado parte de la sesión dirigida por Jose Mourinho y la ha completado con normalidad, al mismo ritmo que el resto.

Además, el francés Aurelien Tchouameni, el brasileño Endrick y Thiago Pitarch, de baja durante las pasadas semanas a causa de distintas lesiones, trabajaron este domingo con el grupo aunque es previsible que todavía no estén en condiciones para el encuentro del martes. El galo Ferland Mendy, los brasileños Rodrygo y Militao y Raúl Asencio siguen al margen de la plantilla con sus particulares procesos de recuperación.

Tras la jornada de descanso del sábado, la plantilla del Real Madrid regresó a la actividad este domingo, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

En ella, los titulares del partido contra el Betis realizaron trabajo específico y los demás efectuaron ejercicios de táctica, presión y salida de balón. Al final, Mourinho estableció series de partidos en diferentes dimensiones.

El Real Madrid vuelve a los terrenos de juego para iniciar su recorrido por la Liga de Campeones lastrado por el revés sufrido ante el Betis, el primero del curso.

Entra en escena el conjunto de José Mourinho que arranca en el evento ante uno de sus exequipos, el Inter, con problemas para confeccionar el centro del campo.

Bajas

El portugués Bernardo Silva, el turco Arda Guler y el francés Eduardo Camavinga son bajas seguras por sanción. El centrocampista luso fue expulsado como jugador del Manchester City en la eliminatoria contra el Real Madrid, precisamente. Camavinga vio la roja en el duelo de vuelta de cuartos de final frente el Bayern Múnich igual que Guler.

A estas ausencias se une la de Tchouameni que, a pesar de haber vuelto a los entrenamientos, ha estado más de un mes si jugar y su vuelta el martes es precipitada. Igual que Thiago Pitarch.

Mourinho, por tanto, maneja varias opciones para cubrir la medular ante el Inter. Cuenta solo con Fede Valverde disponible por lo que debe recurrir a un plan B en el que puede estar presenta la posibilidad de incluir en la zona al inglés Jude Bellingham, adelantar, incluso, al defensa Dean Huijsen, o mirar a los jóvenes, como Jorge Cestero o el propio Sergio Martínez, el centrocampista fichado del Rácing que ha sido incluido en la convocatoria del Betis aunque no ha debutado con el primer equipo.

El resto de la plantilla está a disposición de Mourinho. Incluido Cucurella que puede mantenerse en el once titular contra el Inter.

El Real Madrid volverá a los entrenamientos este lunes, en vísperas del partido contra el Inter, el primero de la presente edición de la Liga de Campeones, en el estadio Santiago Bernabeu.

FUENTE: EFE