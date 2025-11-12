FÚTBOL Fútbol Internacional -  12 de noviembre de 2025 - 07:48

FC Barcelona: ¿Qué dijo Joan Laporta sobre la visita de Lionel Messi al Spotify Camp Nou?

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona dijo sobre Lionel Messi que nadie está por encima del club.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reconocido este miércoles que desconocía que la leyenda azulgrana Lionel Messi visitaría el pasado domingo el Spotify Camp Nou, "un acto de barcelonismo" que ha calificado de "arrebato simpático y espontáneo".

En una entrevista concedida a 'El Matí de Catalunya Ràdio', el máximo dirigente azulgrana ha explicado que no envió ningún mensaje al futbolista rosarino, con el que dice mantener una relación "correcta", tras tener conocimiento de su visita al recinto ubicado en el barrio de Les Corts.

"Fue un acto espontáneo y de barcelonismo. Yo no lo sabía, esta es su casa. Cuando me dijeron cómo fue, me pareció un arrebato simpático, espontáneo y un acto de barcelonismo", ha valorado.

¿Homenaje para Lionel Messi?

Con todo, Laporta ha insistido en que la intención del club es organizar "un homenaje al mejor jugador de la historia", que dejó la entidad azulgrana en verano de 2021 después de que el Barça, ya bajo la presidencia del abogado barcelonés, no pudiera renovar su contrato debido a las limitaciones financieras de la entidad.

"Tal y como fue todo, no me arrepiento de nada: el Barça está por encima de todos. Su marcha no fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar", ha recordado el presidente de la entidad.

