Bruno Fernandes, el jugador de la temporada 2025-26 en la Premier League

Bruno Fernandes fue elegido jugador de la temporada 2025-2026 de la Premier League , luego de una campaña excepcional, y su rendimiento ha sido un factor determinante para que el Manchester United terminara entre los tres primeros y se clasificara para la UEFA Champions League, la próxima temporada, bajo la dirección de Michael Carrick.

Ha marcado ocho goles e igualado el récord de la liga de 20 asistencias en una sola temporada, establecido previamente por Thierry Henry y Kevin De Bruyne. Es una hazaña que aún podría superar en solitario, ya que el United visita al Brighton & Hove Albion el domingo, en la última jornada.

Este es el último reconocimiento para Bruno, quien gana el premio al Jugador de la Temporada después de que los votos de los aficionados se combinaran con los emitidos por un panel de expertos en fútbol.

La batalla de Bruno Fernandes para ganar el premio

El número 8 ha superado una dura competencia para ser nombrado Jugador de la Temporada de la Premier League por primera vez. El trío del Arsenal, campeones de liga, Gabriel, David Raya y Declan Rice también fueron nominados, al igual que la dupla del Manchester City, Erling Haaland y Antoine Semenyo, el centrocampista del Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, y el delantero del Brentford, Igor Thiago. Este codiciado premio se entrega desde la temporada 1994/95, y Bruno se convierte en el séptimo jugador en recibirlo representando al United, siguiendo los pasos de Peter Schmeichel, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic y Wayne Rooney.

FUENTE: MANCHESTER UNITED