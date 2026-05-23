LPF: El Tauro FC presentó a Gonzalo Soto como nuevo DT

La Junta Directiva de la Asociación Deportiva Tauro FC anunció oficialmente la contratación del director técnico Gonzalo Soto de cara al Torneo Apertura de la LPF, luego de la salida del colombiano Bernardo Redín.

La Junta Directiva de la Asociación Deportiva Tauro Fútbol Club se complace en anunciar oficialmente la contratación del director técnico Gonzalo Soto. El estratega colombiano regresa a la que siempre ha sido su casa. Atentamente, ASOCIACIÓN DEPORTIVA TAURO FÚTBOL CLUB pic.twitter.com/23p8TTakly

"La designación de Soto responde a un análisis profundo de su perfil, destacando su vasto conocimiento de la idiosincrasia del club, su experiencia comprobada en el fútbol panameño y su profunda conexión con los valores y la exigencia que representa defender los colores del equipo más laureado del país", detalló el club en un comunicado.

Un figura histórica acompañara a Gonzalo Soto - LPF

Para este nuevo proceso, el profesor Soto estará acompañado por una figura histórica y sumamente respetada: Rolando "El Talentoso" Escobar, quien asumirá el cargo de Asistente Técnico. Tras una gloriosa etapa vistiendo y defendiendo los colores taurinos en la cancha, "El Talentoso" vuelve a casa para aportar su experiencia, liderazgo y esa mística ganadora que lo consagró como ídolo de la institución.

Asimismo, el club hace oficial la incorporación de Alejandro Cortés, preparador físico que formó parte del cuerpo técnico en la obtención del último título, quien se sumará de inmediato a la estructura institucional.

Soto viene de dirigir al Veraguas United y al Herrera FC.

"El Tauro F.C. reafirma su compromiso de mantener los más altos estándares competitivos y trabajar incansablemente desde el primer día en la búsqueda del título 18", finalizaron.

FUENTE: TAURO FC