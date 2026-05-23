NBA: Oklahoma City Thunder ganó en casa de los San Antonio Spurs

Los Oklahoma City Thunder se impusieron el viernes a los San Antonio Spurs por 108-123, asaltando el Frost Bank Center y recuperando el factor cancha para poner orden en la final del Oeste de la NBA con un 2-1 a favor.

El miércoles, tras igualar la serie 1-1 en Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander se conjuró para ir a San Antonio y "ganar un partido" de los dos que iban a jugar. Misión cumplida.

De hecho, fue la primera victoria de la temporada de los Thunder en San Antonio, donde habían perdido sus dos enfrentamientos anteriores.

Antes del partido, los médicos de los Spurs dieron luz verde a De'Aaron Fox y a Dylan Harper para jugar. Fox se había perdido los dos primeros partidos de la serie por un esguince en el tobillo y Harper había tenido que abandonar el segundo tras una mala caída.

En cambio, la recaída de Jalen Williams en su lesión de isquiotibiales parece más grave.

Del 15-0 al colapso - NBA

Los Spurs arrancaron el duelo con un intimidante 15-0 en menos de tres minutos, un inicio perfecto en el Frost Bank Center, que llevaba nueve años esperando volver a vivir un momento así.

Pero poco a poco los Thunder se metieron en el partido, sobre todo en los minutos de descanso de Victor Wembanyama, impulsados por su amplio banquillo, que en la primera mitad superó a los titulares 39-19. Cuatro de los suplentes terminaron el partido en dobles dígitos.

Al final del primer cuarto la ventaja de San Antonio ya se había reducido a 31-26 y al inicio del segundo ya mandaban los Thunder. Desde ese 15-0 al descanso, el parcial a favor de Oklahoma City fue de 36-58, con un 51-58 en el marcador.

Al regreso de vestuarios, los Spurs no encontraron respuesta a la estrategia de los Thunder, que dominaron toda la segunda mitad, ampliando su ventaja de forma progresiva hasta el 108-123 final.

Oklahoma City ahogó a Wembanyama en la pintura y a los Spurs les falló la pólvora desde el perímetro.

Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador de los Thunder con 26 puntos y 12 asistencias. Aunque solo convirtió 6 de 17 tiros de campo (35,3 %), sí sumó 12 puntos desde la línea de tiros libres con un 100 % de acierto.

Jared McCain, que llegó este invierno a Oklahoma City procedente de Philadelphia en un traspaso sorprendente, contribuyó con 24 puntos desde el banquillo. Los también suplentes Jaylin Williams y Alex Caruso sumaron 18 y 15 puntos respectivamente.

Para San Antonio, Wembanyama terminó con 26 puntos, pero solo con cuatro rebotes. Devin Vassell aportó 20 puntos, De'Aaron Fox 15 y Stephon Castle 14. El joven base terminó el partido con una sola pérdida, tras haber entregado 20 balones en los dos anteriores.

Spurs y Thunder se volverán a enfrentar para el cuarto partido de la final del Oeste este próximo domingo, otra vez en San Antonio.

FUENTE: EFE