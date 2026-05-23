MLB: José Caballero volvió al diamante con buen ritmo ofensivo

Después de no jugar desde el 11 de mayo en la MLB por una lesión, el panameño José Caballero regresó al diamante conectando de 4-2 en la derrota de los Yankees de Nueva York frente a Tampa Bay (4-2) en el Yankee Stadium.

Tras ir perdiendo por una carrera en siete entradas, Tampa Bay remontó al más puro estilo de los Rays y se llevó la victoria sobre los Yankees en el primer partido de la serie entre dos de los mejores equipos de la Liga Americana.

El pasado 12 de mayo, los "Bombarderos" colocaron al pelotero santeño en la lista de lesionados por 10 días debido a una fractura en el dedo medio de la mano derecha, sufrida el domingo 10 de mayo ante los Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field.

Números de José Caballero en la temporada 2026 de la MLB

El panameño de 29 años batea para .266 producto de 37 imparables en 139 turnos al bate, 4 cuadrangulares, 13 carreras empujadas, 18 anotadas, 7 dobles, 8 bases por bolas, 29 ponches y 13 bases robadas.