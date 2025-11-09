FC Barcelona vence al Celta con "Hat Trick" de Robert Lewandowski

El FC Barcelona liderado por un triplete de Robert Lewandowski venció 4-2 al Celta de Vigo en la jornada 12 de LaLiga y además le recortó puntos al Real Madrid que igualó más temprano ante el Rayo Vallecano. Los de Hansi Flick quedan con 28 puntos.

La primera parte fue un partido lleno de emociones y goles por parte de ambos conjuntos y desde el minuto diez llegó la primera anotación cuando Robert Lewandowski desde los doce pasos anotó. Pero los locales no se quedaron atrás y apenas un par de minutos después, Sergio Carreira hizo una pared con Borja Iglesias para plantarse frente a Wojciech Szczesny y rematar cruzado.

Pasada la media hora de partido, los de Hansi Flick retomaron la ventaja con un centro de Marcus Rashford al área para la aparición del delantero polaco que firmó su doblete ante un remate entre las piernas de Radu.

Pero nuevamente el Celta igualó las acciones cuando Jutglá en una subida por derecha, metió el pase atrás para Borja Iglesias que remató desde fuera del área para superar al portero.

Y cuando se terminaba la primera parte, otra vez el inglés del Barca lo intentó por banda derecha, metió el centro raso, el balón desviado por un rival quedó para Lamine Yamal que de primera remató con la derecha para batir a Radu.

En la segunda parte, los azulgranas tuvieron más control del balón pero sin ocasiones claras. Hasta que a los 73 apareció nuevamente el polaco para anotar su tercer gol tras rematar de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Rashford.

Próximo partido del FC Barcelona

El sábado 22 de noviembre el FC Barcelona se medirá ante el Athletic Club a las 10:15 A.M.