LALIGA Fútbol Internacional -  18 de mayo de 2026 - 08:11

Hansi Flick renueva con el FC Barcelona hasta el 2028

El FC Barcelona anunció en un comunicado la renovación de contrato de Hansi Flick hasta el 2028, repasa detalles.

Hansi Flick renueva con el FC Barcelona hasta el 2028

Hansi Flick renueva con el FC Barcelona hasta el 2028

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha renovado este lunes su contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2028, según ha anunciado la entidad azulgrana.

El FC Barcelona anuncia la renovación de Hansi Flick

Antes de la firma, Flick, el capitán Ronald Araujo, el presidente en funciones Rafael Yuste y el presidente electo Joan Laporta han depositado en el museo del club los dos trofeos que el equipo ha ganado esta temporada, la Supercopa de España y LaLiga.

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