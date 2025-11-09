FC Barcelona vs Athletic Club: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J13 de LaLiga

El FC Barcelona recortó puntos al Real Madrid en LaLiga luego de su último triunfo de visita en Balaídos donde ganaron 4-2 para sumar 28 puntos. Al frente tendrán al Athletic Club, un equipo que siempre genera grandes partidos ante los azulgranas.

En Vigo Robert Lewandowski anotó tres goles y Lamine Yamal sumó otro para poner tierra de por medio ante un Celta que en la primera parte le jugó de tú a tú a los azulgranas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Mientras tanto el equipo Vasco ganó 1-0 al Real Oviedo con un gol de Nico Williams. Con este resultado llegaron a 17 puntos para ubicarse séptimos en el torneo local.

En mayo de este año se midieron en la pasada liga donde les ganaron 3-0 con doblete de Robert Lewandowski y otro gol de Dani Olmo.

Fecha, hora y dónde seguir FC Barcelona vs Athletic Club en LaLiga

Fecha: Sábado 22 de noviembre

Hora: 10:15 A.M.

Lugar: Estadio Olímpico Lluís Companys

Dónde seguir: A través de la señal de RPC Deportes