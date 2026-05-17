FC Barcelona: XI para enfrentar al Real Betis en LaLiga

El Spotify Camp Nou ya lo tiene todo preparado para acoger el que será el último partido del FC Barcelona esta temporada como local. Los de Hansi Flick reciben al Real Betis este domingo, a las 2:15 pm, en un duelo en el que culés y verdiblancos no tienen deberes pendientes después de que los andaluces certificaran su presencia en la Champions 2026/27 la jornada anterior.