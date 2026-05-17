LALIGA Fútbol Internacional -  17 de mayo de 2026 - 13:52

FC Barcelona: XI para enfrentar al Real Betis en LaLiga

Repasa la alineación del FC Barcelona para medirse al Real Betis en la jornada 37 de LaLiga de España 2025-2026.

FC Barcelona: XI para enfrentar al Real Betis en LaLiga
FC Barcelona: XI para enfrentar al Real Betis en LaLigaFOTO: FC BARCELONA

El Spotify Camp Nou ya lo tiene todo preparado para acoger el que será el último partido del FC Barcelona esta temporada como local. Los de Hansi Flick reciben al Real Betis este domingo, a las 2:15 pm, en un duelo en el que culés y verdiblancos no tienen deberes pendientes después de que los andaluces certificaran su presencia en la Champions 2026/27 la jornada anterior.

XI DEL FC BARCELONA VS REAL BETIS

Joan García; Eric, Jules Koundé, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Raphinha, Gavi, Fermín; y Robert Lewandowski.

FUENTE: FC BARCELONA

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