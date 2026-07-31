Fichaje del Real Madrid Carlos Espí se estrenó en entrenamiento

El último fichaje del Real Madrid, Carlos Espí , se ejercitó este viernes en su primer entrenamiento con el equipo blanco a las órdenes de Jose Mourinho y entró en la convocatoria para el amistoso de este sábado ante el Fiorentina.

En ese encuentro, podría jugar sus primeros minutos como madridista tras su fichaje relámpago procedente del Levante, anunciado en la noche del jueves.

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El nuevo delantero "merengue" Carlos Espí

Espí, que la pasada temporada marcó 11 goles en 25 partidos de Liga y fue designado mejor jugador sub-23 del campeonato, firmó con el club blanco hasta 2031.

La plantilla del Real Madrid se ejercitó por quinto día consecutivo con la mente puesta en el encuentro de este sábado frente al Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria).

Los jugadores de José Mourinho comenzaron la sesión con trabajo en el gimnasio y, ya sobre el césped, continuaron con la puesta a punto física, un entrenamiento táctico y un partido en un campo de dimensiones reducidas.

Al margen se ejercitó Dean Huijsen, mientras que Asencio, Mendy, Militao y Rodrygo continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

FUENTE: EFE