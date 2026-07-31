LPF: Partido para hoy viernes 31 de julio en el Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) abrirá este viernes su segunda jornada, con un emocionante duelo de la Conferencia Este.

Colón se vestirá de fiesta, con un nuevo espectáculo del fútbol en el remodelado Estadio Armando Dey Valdés, con el DAU como local ante los "Pericos".

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Partido para hoy 31 de julio en la LPF

Deportivo Árabe Unido vs Alianza FC a las 8:30 P.M. el pitazo inicial por RPC y la previa con todos detalles desde las 8:00 P.M.

Ambos oncenos llegan con 1 puntos, tras igualar en la J1, los de Colón ante el CD Plaza Amador y Alianza ante UMECIT.

También recuerda que este viernes A La Candela se traslada hasta colón, en un especial programa desde las 12:00 P.M.