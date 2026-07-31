Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Partidos para hoy viernes 31 de julio

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 continúa con Estados Unidos enfrentando a Cuba el viernes en el Grupo A en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.
En el otro duelo de la fecha, Haití, segundo del grupo con 3 puntos, medirá fuerzas contra El Salvador, último de la zona sin unidades.
Partidos para hoy viernes 31 de julio en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF
- El Salvador vs Haití en el Estadio Universitario BUAP (4:00 pm)
- Estados Unidos vs Cuba en el Estadio Universitario BUAP (9:00 pm)