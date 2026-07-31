FUTBOL Fútbol Internacional -  31 de julio de 2026 - 10:10

Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Partidos para hoy viernes 31 de julio

Repasa a continuación los partidos a disputarse el viernes 31 de julio en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF.

Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Partidos para hoy viernes 31 de julio
Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Partidos para hoy viernes 31 de julioFOTO: CONCACAF

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 continúa con Estados Unidos enfrentando a Cuba el viernes en el Grupo A en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.

Estados Unidos llega como líder del Grupo A con seis puntos, seis goles anotados y dos porterías imbatidas consecutivas. Las Barras y las Estrellas vienen de vencer 3-0 a El Salvador. Por su parte, los cubanos vienen de perder 3-2 ante Haití.

En el otro duelo de la fecha, Haití, segundo del grupo con 3 puntos, medirá fuerzas contra El Salvador, último de la zona sin unidades.

Partidos para hoy viernes 31 de julio en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF

  • El Salvador vs Haití en el Estadio Universitario BUAP (4:00 pm)
  • Estados Unidos vs Cuba en el Estadio Universitario BUAP (9:00 pm)
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