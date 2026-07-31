Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Partidos para hoy viernes 31 de julio FOTO: CONCACAF

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 continúa con Estados Unidos enfrentando a Cuba el viernes en el Grupo A en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.

Estados Unidos llega como líder del Grupo A con seis puntos, seis goles anotados y dos porterías imbatidas consecutivas. Las Barras y las Estrellas vienen de vencer 3-0 a El Salvador. Por su parte, los cubanos vienen de perder 3-2 ante Haití.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse