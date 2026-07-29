FÚTBOL Fútbol Internacional -  29 de julio de 2026 - 11:41

FIFA abre procedimiento disciplinario contra Argentina por incidentes en la final del Mundial

La FIFA abrió el caso de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España por el incidente entre jugadores al terminar el partido.

FIFA abre procedimiento discplinario contra Argentina 

FIFA abre procedimiento discplinario contra Argentina 

EFE

La Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras los incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026 de Argentina ante España en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos).

¿Qué dice la FIFA sobre incidentes en la final del Mundial?

Según informó el organismo, basándose en el informe del instructor de ética designado, se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra los jugadores argentinos Nahuel Molina y Leandro Paredes y contra el miembro del cuerpo técnico de la selección albiceleste Roberto Fabián Ayala.

Asimismo, también sobre el futbolista español Gavi.

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