MLB: Surgen rumores por el interés sobre Iván Herrera por los Yankees y Red Sox

Se acerca el final de la fecha límite de cambios y uno de los rumores que ha surgido en las últimas horas es la del panameño Iván Herrera de los Cardinales de San Luis, a quien se le vincula con los Yankees de New York y los Boston Red Sox.

Los Cardinales estarían abiertos a escuchar ofertas por Herrera y Pedro Pagés debido a que cuentan en sus filas con el joven Rainiel Rodríguez (batea para .286, 13 HR, 52 remolcadas), prospecto número uno de la organización y que se encuentra en Doble-A; además, cuentan con el otro panameño Leonardo Bernal (batea para .275 con 13 HR y 61 impulsadas), prospecto número 5 de la organización, jugando en Triple A.

Iván Herrera tiene ventaja en la ofensiva

Pagés sería más llamativo desde el punto de vista defensivo, debido a algunas estadísticas en contra del panameño en ese aspecto, además que esta campaña ha venido jugando más regularmente como bateador designado.

En la ofensiva el panameño tiene ventaja, por un lado el venezolano tiene una línea de .207/.248/.327 con cuatro jonrones y 11 carreras impulsadas en 60 juegos, mientras que Herrera es de .242/.362/.377 con 12 jonrones y 44 carreras impulsadas en 106 juegos. Herrera ha sido titular en 40 de sus 106 juegos como receptor, y el resto como bateador designado.

Mark Feinsand señaló que además de los dos equipos ya mencionados, los Rays de Tampa, los Medias Blancas de Chicago, los Rangers de Texas y los Dodgers de Los Ángeles también estarían interesados.