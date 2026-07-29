Terence Crawford, una mirada al pasado y el recuerdo de una noche épica en Las Vegas

Un día como hoy en el año 2023, el originario de Omaha, Nebraska, Terence Crawford fue el gran protagonista, cuando saltó al escenario en Las Vegas y despejó cualquier tipo de duda de su grandeza en la categoría de peso wélter, en un triunfo ante Errol Spence Jr.

El 29 de julio del 2023, dos grandes atletas estadounidense se vieron las caras en el cuadrilátero, dos de los que por años se mantuvieron entre los mejores libra por libra del boxeo, algo que en su momento se veía lejano.

Una noche épica de Terence Crawford

Desde su caminata al ring, "Bud" se mostró con una confianza impecable, junto a otra leyenda estadounidense, Eminem, quien puso el ritmo con "Lose Yourself" para hacer aún más épica la noche del choque por todos los cinturones de las 147 libras.

En el pleito, Terence le pasó por encima por completo al "Big Fish", noqueándolo en 9 asaltos y dejándolo visiblemente lastimado, después de una actuación magistral digna de un rey "P4P".

PUNCH PERFECT



On this day in 2023, Terence Crawford stopped Errol Spence in the ninth round to become a two-weight undisputed world champion pic.twitter.com/DhIUg7KMQn — Ring Magazine (@ringmagazine) July 29, 2026

El orgulloso hijo de Omaha salió con su mano derecha levantada, convirtiéndose así en el primer campeón indiscutible de las 147 libras en la era de los 4 cinturones, una categoría que ha mantenido al pugilismo en lo más alto desde tiempos de "antaño".

Aquella noche, Terence Crawford elevó por los cielos su legado en el deporte, uno que no paró de hacer crecer, porque tiempo después superó un desafió aún mayor y fuera de su categoría de peso natural, Canelo Álvarez.