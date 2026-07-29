LPF: Calendario de partidos para la jornada 2 del Apertura 2026

Nueva semana de partidos en el Apertura 2026 de la LPF Tigo y el Árabe Unido contra el Alianza FC abrirán la fecha 2 desde Colón y a través de las pantallas de Deportes RPC.

Para el sábado siguen las acciones con un duelo fuerte entre Sporting San Miguelito y el Plaza Amador en el Cos Sports Plaza. Más tarde el Tauro FC recibirá al UMECIT FC.

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En la jornada del domingo, Unión Coclé jugará contra San Francisco FC y el Veraguas United contra la U.

La fecha termina con un lunes de fútbol entre CAI y el Herrera FC.

Partidos para la jornada 2 del Apertura 2026 de la LPF

Viernes 31 de julio

Árabe Unido vs Alianza FC, estadio Armando Dely Valdés, 8:30 pm por RPC

Sábado 1 de agosto

Sporting San Miguelito vs Plaza Amador, Cos Sports Plaza, 6:15 pm

Tauro FC vs UMECIT FC, estadio Rommel Fernández, 8:30 pm

Domingo 2 de agosto

Unión Coclé vs San Francisco FC, Estadio Virgilio Tejeira, 4:00 pm

Veraguas United vs CD Universitario, estadio Toco Castillo, 6:15 pm

Lunes 3 de agosto