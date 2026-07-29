LPF: Calendario de partidos para la jornada 2 del Apertura 2026

Nueva semana de partidos en el Apertura 2026 de la LPF Tigo y el Árabe Unido contra el Alianza FC abrirán la fecha 2 desde Colón y a través de las pantallas de Deportes RPC.
En la jornada del domingo, Unión Coclé jugará contra San Francisco FC y el Veraguas United contra la U.
La fecha termina con un lunes de fútbol entre CAI y el Herrera FC.
Partidos para la jornada 2 del Apertura 2026 de la LPF
Viernes 31 de julio
- Árabe Unido vs Alianza FC, estadio Armando Dely Valdés, 8:30 pm por RPC
Sábado 1 de agosto
- Sporting San Miguelito vs Plaza Amador, Cos Sports Plaza, 6:15 pm
- Tauro FC vs UMECIT FC, estadio Rommel Fernández, 8:30 pm
Domingo 2 de agosto
- Unión Coclé vs San Francisco FC, Estadio Virgilio Tejeira, 4:00 pm
- Veraguas United vs CD Universitario, estadio Toco Castillo, 6:15 pm
Lunes 3 de agosto
- CAI vs Herrera FC, estadio Agustín "Muquita" Sánchez, 8:00 pm