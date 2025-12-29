Flamengo renueva a su DT Filipe Luís

Flamengo anunció este lunes la continuidad del entrenador brasileño Filipe Luís , frente al club de Río de Janeiro por dos años más, tras una extensa negociación en la que el técnico reclamaba un aumento salarial para él y su equipo técnico.

En poco más de un año frente al conjunto carioca el exjugador del Atlético de Madrid logró que Flamengo conquistara cinco títulos, entre los cuales la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño.

"El resultado positivo solo fue posible porque hubo, de ambas partes, un deseo genuino de que el proyecto continuara", afirmó José Boto, director ejecutivo de fútbol del club, citado en un comunicado.

A los 40 años, Filipe Luís también consiguió que el conjunto de Río se coronara campeón de la Copa de Brasil, la Supercopa y el Campeonato Carioca.

Flamenguista desde la infancia, el técnico comenzó como jugador en el club y ahora frente al equipo lidera uno de los períodos más exitosos de la historia del conjunto carioca.

El exlateral, que también defendió al Deportivo La Coruña y al Chelsea, asumió el comando del equipo profesional en septiembre de 2024 tras la salida del exseleccionador Tite.

Aunque en el comunicado de Flamengo no se mencionaron los montos del contrato, medios locales aseguran que el entrenador recibirá junto con su equipo técnico 4 millones de euros líquidos por temporada, una cifra menor a la requerida inicialmente por técnico.

FUENTE: EFE