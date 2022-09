Freddy Góndola habla de como conoció a Vinícius Jr

"Un saludo de feliz cumpleaños, pero ese video es un poco anterior cuando estaba en Táchira, que en la Copa Libertadores me enfrenté a un compañero de el, hablé con él, me hice amigo de Rodinei, que se llama el lateral, ahí le pedí el favor que dijera a Vinícius que me regalara un saludo y con su humildad y su carisma me lo hizo", mencionó Freddy Góndola después del partido ante Pérez Zeledón en donde fue figura.

Conversación con Vini

"En Instagram empezamos hablar, me pasó su WhatsApp, Vinícius creo que le había metido un gol al Betis, ahí empezamos hablar y justo el hizo una video llamada, me metió ahí un par de segundos y ahí lo conocí y eso fue todo", destacó Vinícius Jr en una entrevista para FUTV CR.

Sigue destacando

La Liga Deportiva Alajuelense venció 1-0 al Municipal Pérez Zeledón con un gol del panameño Freddy Góndola al minuto 60' en el Estadio Nacional, partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2022 en Costa Rica.