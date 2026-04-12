Johnny Cardoso ultima su recuperación para la vuelta contra el FC Barcelona

Johnny Cardoso , centrocampista del Atlético de Madrid, ultimó este domingo su recuperación de una lesión muscular, se sumó al grupo y apunta a estar disponible para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el FC Barcelona en el estadio Metropolitano, tras perderse los tres encuentros más recientes de su equipo.

Lesionado con su selección de Estados Unidos en un amistoso ante Bélgica hace 16 días, la pasada semana fue avanzando en su puesta a punto que ha desembocado en su reincorporación al grupo y, previsiblemente, en su retorno a la convocatoria, en la que serán baja Pablo Barrios, José María Giménez y David Hancko, por sendas dolencias musculares los dos primeros y por una torsión de tobillo el central eslovaco, ademas de Marc Pubill, por sanción.

Jan Oblak ya se entrena con el grupo desde hace una semana, tras una distensión muscular en el costado, pero su entrada en la citación y en el once está en duda, pendiente de si está al cien por cien para partir de inicio en el duelo de vuelta contra el Barcelona. Si no, Juan Musso volvería a suplirlo. Oblak ha sido baja los últimos cinco choques del Atlético por esa dolencia.

Tanto Koke Resurrección como Nico González, sancionados en la última jornadas de Liga ante el Sevilla, están a disposición de Simeone de nuevo para el duelo de este miércoles.