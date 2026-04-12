Kylian Mbappé no entrena con el Real Madrid por recibir puntos en su ceja

Kylian Mbappé , delantero del Real Madrid, no se entrenó este domingo junto al resto del grupo por "precaución" después de recibir puntos en su ceja derecha a causa del golpe que recibió durante el partido ante el Girona, según informó el club blanco a través de su página web.

A tres días de enfrentarse al Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el delantero madridista no pudo trabajar junto al resto de sus compañeros, que regresaron al trabajo tras un día de descanso.

Mbappé sufrió un duro golpe al final del encuentro contra el Girona. En el minuto 85, se internó en el área y Vitor Reis le dio un codazo. Acabó ensangrentado y el Real Madrid enfadado porque el colegiado Arberola Rojas no señaló penalti. Además, el VAR no llamó al árbitro para revisar la jugada.

Kylian Mbappé, otra preocupación del Real Madrid

Fue la única ausencia junto a los lesionados Thibaut Courtois y Rodrygo Goes, que continúan con sus procesos de recuperación. Mbappé podría reincorporarse este lunes a los entrenamientos y tendría dos días para preparar junto al resto del grupo el trascendental encuentro frente al Bayern Múnich.

El Real Madrid debe remontar el 1-2 del choque de ida si quiere mantenerse con vida en una competición. La Liga, prácticamente perdida tras empatar ante el Girona, se suma a las pérdidas de la Copa del Rey tras caer ante el Albacete y de la Supercopa de España, competición que perdió en la final frente al Barcelona.