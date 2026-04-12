Plaza Amador y Alianza FC empataron en su pelea en el Este y el Derbi Chorrerano se fue sin goles

El Plaza Amador empató 1-1 ante el Alianza FC en la jornada 13 del Clausura 2026 de la LPF Tigo en un duelo polémico en el Cos Sports Plaza la noche de este sábado, mientras que en Chorrera, el CAI y San Francisco no pasaron del 0-0.

Manuel Rodríguez le dio ventaja a Alianza FC luego de doble cabezazo en el área tras un tiro de esquina al minuto 37'.

Plaza Amador no se rinde

La polémica llegó cuándo Ricardo Mitre desvió el balón con la mano en el área chica y esto provocó el penal para Plaza Amador que cobró Eric Davis y lograba el empate al 75', sin embargo la molestia de los "leones" fue por no sacar la roja y se fue expulsado Ricardo Phillips en el banco por "lenguaje agresivo".

Plaza Amador y Alianza siguen en la pelea por quedarse con el primer lugar en la conferencia Este, pero el Tauro FC y Umecit continúan cerca.

Derbi descafeinado en La Chorrera

El CAI y San Francisco empataron sin goles en el Agustín Muquita Sánchez y se fue expulsado Ronaldo Dinolis por jugada peligrosa, al intentar una chilena que terminó golpeando en el rostro a Pettit.