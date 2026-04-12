Napoli no pasa del empate ante el Parma en la Serie A

El Napoli empató este domingo frente al Parma (1-1) y dejó escapar una oportunidad clave en la lucha por el 'Scudetto', en un partido en el que dominó y asedió al equipo dirigido por el español Carlos Cuesta pero no logró superar su bloque defensivo y terminó cediendo dos puntos importantes.

El Parma rompe así la racha de cinco victorias consecutivas del Napoli en una jornada importante y frena su lucha por el título de la Serie A, cuando el equipo intentaba acercarse al líder, el Inter de Milán, y alejarse de su perseguidor, el Milan, que perdió el pasado sábado.

El inicio del partido fue inmejorable para el Parma, que no necesitó ni 35 segundos para adelantarse en el marcador, sorprendiendo por completo a un Nápoles que aún no había entrado en el encuentro. Fue un tanto del brasileño Gabriel Strefezza el que obligó a los visitantes a remar desde el minuto uno.

El equipo del norte de Italia ya ha sabido lo que es adelantarse muy temprano esta temporada, como ocurrió cuando el español Adrián Bernabé marcó contra el Bolonia en tan solo 13 segundos.

Napoli sigue en el segundo lugar

El Napoli, pese a llevar la iniciativa y disponer de varias ocasiones, se vio obligado a mover el balón con paciencia y buscar huecos. Además, el equipo recuperaba a cuatro piezas clave en este encuentro en el mediocampo y en la delantera: McTominay, De Bruyne, Lobotka y Anguissa.

Tras el descanso, el equipo dirigido por Antonio Conte realizó cambios para reforzar la ofensiva y encontrarse con el gol. Lo hizo en el minuto 60, con el de siempre, McTominay. Pase filtrado de Lobotka hacia Hojlund, que la cede al atacante británico para que remate de primeras.

El Napoli se sitúa así a seis puntos del líder, el Inter de Milan, que además cuenta con un partido menos y podría ampliar su ventaja este domingo en la lucha por el título si vence al Como 1907, quinto clasificado en una apretada pelea por los puestos europeos.

Ek conjunto de Carlos Cuesta, por su parte, se sitúa en la decimocuarta posición, un punto clave que le permite alejarse de los puestos de descenso.

FUENTE: EFE