Adalberto Carrasquilla le gana el duelo a Édgar Yoel Bárcenas en el Pumas vs Mazatlán

Los Pumas UNAM de Adalberto Carrasquilla superaron este domingo por 3-1 al Mazatlán de Édgar Yoel Bárcenas, con lo que ascendieron al cuarto lugar del Clausura mexicano en la decimocuarta jornada.
El paraguayo Robert Morales, el brasileño Juninho y Guillermo Martínez anotaron para el equipo local, mientras que por Mazatlán descontó el chileno Josué Ovalle.
Los Pumas fueron superiores desde el inicio, lo manifestaron al minuto cinco gracias a un pase filtrado de Alan Medina para Robert Morales, quien remató a la izquierda de Ricardo Rodríguez para anotar el 1-0.
Los felinos mantuvieron el ritmo y marcaron el 2-0 al 14, en un tiro de esquina pasado que Juninho empujó a la red en el segundo poste.
Pumas bajó el ritmo, algo que Mazatlán aprovechó para reaccionar en el 36 con el 2-1 en una jugada individual por izquierda de Josué Ovalle, que se llevó a Rodrigo López y quedó cómodo para fusilar a Keylor Navas.
El "Memote" liquidó el partido para Pumas
En la segunda mitad, Guillermo Martínez selló la victoria por 3-1 al 68, luego de recibir un balón dentro del área que envió al fondo de la portería con disparo de zurda de media vuelta.