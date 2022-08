Freddy Góndola renueva contrato con el Alajuelense

https://twitter.com/ldacr/status/1554524647965790208 GÓNDOLA 2023



El panameño Freddy Gondola extendió su vínculo con la institución hasta diciembre del 2023.



¡Muchos éxitos, pana! pic.twitter.com/Vr95N3BoS5 — Alajuelense Oficial (@ldacr) August 2, 2022

Freddy Góndola y su futuro no estaba definidos hasta este martes, ya que en diferentes medios internacionales destacaban que el panameño podría fichar en la MLS.

"Esto fue un gran reto por lo que significa la Liga y siempre he sido así una persona alegre, no me achicopalo por nada y siempre voy con la frente en alto y siento que encaje bien con el grupo desde que llegue por la confianza que me transmitieron ellos y con la fanaticada que es la más grande del país".

Freddy Góndola suma 2 goles en la temporada actual que acaba de iniciar en el Apertura 2022 de la primera división en Costa Rica.