Freddy Góndola se despide del Deportivo Táchira de Venezuela

"Nunca me acostumbraré a las despedidas, otra vez me llevo el corazón y el alma llena de aprendizaje, simplemente GRACIAS a todos los que me rodearon, sin duda algo de ustedes viven en mi, hoy toca regresar con los míos y abrazarlos muy fuerte por todo este tiempo que estuve ausente, solo Dios sabe de mi porvenir, porque hasta la fecha no pertenezco a ningún sitio, el mundo es mi hogar y mi corazón seguirá siendo mi motor para encontrar mi mejor versión. Esta imagen la titulo: Simplemente gracias hermanos los quiero mucho .......... GRACIAS A TODOS créanme que me esforcé más de lo normal para llegar lejos Nuevamente GRACIAS A TODOS cuerpo técnico directiva aficionados y todos los que trabajan el club porque de ustedes algo aprendí Dios me lo bendiga siempre NOS VEMOS EN CAMINO", señaló el seleccionado nacional.

Freddy Góndola vivió un gran año, con grandes momentos con su club y también con la selección de Panamá de Thomas Christiansen.

El ex jugador del Tauro FC de la LPF terminó siendo figura con Panamá, anotando goles importantes en las presentes eliminatorias camino a Qatar 2022.

Góndola fue la clave en aquel redorado partido ante El Salvador en el que Panamá remontó en el Rommel Fernández. Con la asistencia a Cecilio Waterman y marcando el gol de cabeza para sentenciar el partido.

El panameño queda libre y con la oportunidad de negociar con algunos clubes en el presente mercado de fichajes.