LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  13 de abril de 2026 - 08:17

La LPF comparte comunicado tras sucesos en el Alianza FC vs Plaza Amador

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) lanzó comunicado luego del Alianza FC y Plaza Amador de la Jornada 13.

La LPF comparte comunicado tras sucesos en el Alianza FC vs Plaza Amador

La LPF comparte comunicado tras sucesos en el Alianza FC vs Plaza Amador

La Liga Panameña de Fútbol (LPF), como ente superior a los clubes, y tomando en cuenta las declaraciones emitidas por el director técnico Jair Palacios el día sábado, tras el partido entre Alianza FC y CD Plaza Amador, comunica lo siguiente:

Puntos en el comunicado LPF

  • La LPF reitera su compromiso con el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia de todos los actores que forman parte de la competencia, reconociendo que el desarrollo del juego puede dar lugar a acciones propias de la dinámica deportiva que, en principio, deben ser analizadas con objetividad y sin conclusiones anticipadas.
  • En ese sentido, ante las declaraciones públicas emitidas, se ha activado de manera preventiva el protocolo de integridad, conforme a los procedimientos establecidos, con el único propósito de garantizar una revisión responsable, técnica y transparente de los hechos.
  • El caso ha sido remitido a la Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol para su análisis correspondiente y la eventual adopción de las medidas que procedan, siempre en apego al reglamento y al debido proceso.
  • De igual forma, se ha solicitado a la Unidad de Integridad que convoque tanto al director técnico Jair Palacios como al jugador involucrado, a fin de que puedan presentar sus respectivos descargos y cualquier elemento que contribuya al esclarecimiento de la situación.
  • Todas las actuaciones se desarrollarán dentro de los canales institucionales correspondientes, procurando una evaluación objetiva de los hechos y evitando juicios prematuros que puedan afectar a las partes involucradas o a la competencia en general.
  • Hacemos un respetuoso llamado a la prudencia y responsabilidad en la emisión de opiniones públicas, especialmente ante situaciones que puedan generar interpretaciones sensibles. Declaraciones sin el debido sustento pueden afectar no solo a las personas involucradas, sino también la imagen de la Liga, cuya marca y reputación son resultado del trabajo constante de todo nuestro equipo. En ese sentido, invitamos a todos los miembros de nuestra comunidad: jugadores, cuerpos técnicos, administrativos y directivos, a actuar con ecuanimidad y profesionalismo, valores esenciales para el fortalecimiento y desarrollo de nuestro fútbol.

La Liga Panameña de Fútbol no respalda ni tolera ningún comportamiento que contravenga sus reglamentos, y deja claro a la afición que actuará con firmeza ante cualquier irregularidad. Sin embargo, tampoco permite se emitan juicios y señalamientos contra deportistas sin pruebas y el debido proceso.

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