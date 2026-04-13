La LPF comparte comunicado tras sucesos en el Alianza FC vs Plaza Amador

La Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), como ente superior a los clubes, y tomando en cuenta las declaraciones emitidas por el director técnico Jair Palacios el día sábado, tras el partido entre Alianza FC y CD Plaza Amador, comunica lo siguiente:

La Liga Panameña de Fútbol no respalda ni tolera ningún comportamiento que contravenga sus reglamentos, y deja claro a la afición que actuará con firmeza ante cualquier irregularidad. Sin embargo, tampoco permite se emitan juicios y señalamientos contra deportistas sin pruebas y el debido proceso.