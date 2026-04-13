Diego Simeone "convencido" de lo que necesita el Atlético de Madrid para clasificar

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó este lunes que su equipo está "convencido" de lo que necesita en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ontra el Barcelona, con una ventaja de dos goles de la ida a favor de los rojiblancos, y advirtió de que no está pensando en la actuación del árbitro, Clement Turpin, que "tiene un gran trabajo por delante".

"Estamos convencidos de lo que necesitamos y de lo que vamos a ir a buscar. Nuestro objetivo es seguir adelante y jugaremos el partido para que suceda eso", expresó en la rueda de prensa de la víspera del duelo en el estadio Metropolitano.

"Venimos compitiendo contra ellos, sabemos el rival que nos vamos a enfrentar, tenemos la conciencia de saber el rival bueno que vamos a tener enfrente, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es pasar", abundó.

Diego Simeone preparado para la vuelta

"Del partido todo lo que nos imaginemos puede ser sólo imaginación. Después, empieza el juego y todo lo que puede decir queda atrás. En la ida los primeros 20 minutos tuvimos una buena circulación de pelota y estuvimos más en campo contrario de lo que se imaginaban en el inicio del partido... Fe, esperar que el equipo pueda seguir respondiendo como lo está haciendo y seguridad en lo que queremos", proclamó.

No le preocupa la actuación del árbitro, Clement Turpin: "Estoy pensando en el equipo, no en el árbitro, que tiene un gran trabajo por delante, es muy difícil, cada partido más cerca de la final tiene mucha más repercusión, ya de por sí tienen una presión extrema. No estoy pensando en ello, sinceramente"

En el centro de la defensa sufre las bajas de David Hancko, José María Giménez y Marc Pubill y contará de inicio con Clement Lenglet y Robin Le Normand en ese sector del campo.

"No hace falta hablar. Ellos tienen bien claro lo que necesitamos. Robin viene creciendo partido tras partido y Clement es un jugador con mucha experiencia, sabe sus virtudes, sabe sus defectos y buscaremos potenciar su juego de los dos para el bien del equipo", repasó Simeone, que aseguró que gestiona el partido "como todos" los que juega "en casa" desde que está "en el club".

FUENTE: EFE