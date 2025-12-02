Frenkie de Jong no jugará ante el Atlético de Madrid: ¿Qué lesión tiene?

Frenkie de Jong se perderá el encuentro ante el Atlético de Madrid FOTO: FC BARCELONA

El técnico alemán Hansi Flick reveló la convocatoria del FC Barcelona para enfrentar al Atlético de Madrid este martes (3:00 pm) y la ausencia más destacada es la de Frenkie de Jong, a causa de un proceso febril.

Frenkie de Jong será baja para el partido contra el Atlético de Madrid a causa de un proceso febril pic.twitter.com/nQ1FmMAwPu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 2, 2025 La baja del jugador de 28 años se suma a la de Marc-André Ter Stegen, Fermín López, Gavi y Ronald Araújo.

