LALIGA Fútbol Internacional -  2 de diciembre de 2025 - 10:46

Frenkie de Jong no jugará ante el Atlético de Madrid: ¿Qué lesión tiene?

El neerlandés Frenkie de Jong no estará disponible con el FC Barcelona, que enfrenta al Atlético de Madrid en LaLiga.

Frenkie de Jong se perderá el encuentro ante el Atlético de Madrid
Frenkie de Jong se perderá el encuentro ante el Atlético de MadridFOTO: FC BARCELONA

El técnico alemán Hansi Flick reveló la convocatoria del FC Barcelona para enfrentar al Atlético de Madrid este martes (3:00 pm) y la ausencia más destacada es la de Frenkie de Jong, a causa de un proceso febril.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/1995829340441891199?s=20&partner=&hide_thread=false

La baja del jugador de 28 años se suma a la de Marc-André Ter Stegen, Fermín López, Gavi y Ronald Araújo.

El pasado domingo 30 de noviembre, el conjunto blaugrana comunicó que la nota más destacada del entrenamiento había sido la participación de Frenkie de Jong trabajando con el grupo. El centrocampista neerlandés logró completar parte del entrenamiento con el resto de compañeros, dejando buenas sensaciones, por lo que su baja frente a los colchoneros fue inesperada.

Fecha, hora y dónde seguir FC Barcelona vs Atlético de Madrid en LaLiga

  • Fecha: Martes, 2 de diciembre
  • Hora: 3:00 P.M.
  • Lugar: Spotify Camp Nou
  • Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes
En esta nota:
Seguir leyendo

¿Quiénes asistirán por Panamá al sorteo del Mundial 2026 en Washington?

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J15 de LaLiga

FC Barcelona: Posible alineación vs Atlético de Madrid en LaLiga

Recomendadas

Últimas noticias