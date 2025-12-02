Frenkie de Jong no jugará ante el Atlético de Madrid: ¿Qué lesión tiene?

El técnico alemán Hansi Flick reveló la convocatoria del FC Barcelona para enfrentar al Atlético de Madrid este martes (3:00 pm) y la ausencia más destacada es la de Frenkie de Jong, a causa de un proceso febril.
El pasado domingo 30 de noviembre, el conjunto blaugrana comunicó que la nota más destacada del entrenamiento había sido la participación de Frenkie de Jong trabajando con el grupo. El centrocampista neerlandés logró completar parte del entrenamiento con el resto de compañeros, dejando buenas sensaciones, por lo que su baja frente a los colchoneros fue inesperada.
Fecha, hora y dónde seguir FC Barcelona vs Atlético de Madrid en LaLiga
- Fecha: Martes, 2 de diciembre
- Hora: 3:00 P.M.
- Lugar: Spotify Camp Nou
- Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes