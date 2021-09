Gabriel Torres llega a Costa Rica para unirse al Alajuelense

Gabriel Torres expresó en sus redes sociales la motivación y el positivismo para un nuevo reto como jugador profesional después de su paso por Pumas en la Liga MX, donde no le fue nada bien.

"Aprendí que Dios permite muchas cosas en mi vida, tanto de bendición, como procesos dolorosos, y hasta hoy puedo dar gracias por todo lo que he vivido, me han hecho una persona fuerte, una persona de fe, y no tengo temor de lo que pueda venir porque Dios está conmigo", escribió Gabriel Torres.

Medios en Costa Rica aseguran que el club le ofreció al panameño casa y carro y que el club mexicano le continuará pagando el salario en lo que resta de la actual temporada.